Gds: “Napoli-Palermo, tanti cambi per Dionisi. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni della gara tra Napoli e Palermo.

Per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, Dionisi apporta diverse modifiche alla formazione del Palermo. In cabina di regia, Ranocchia prenderà il posto di Gomes, mentre in attacco c’è ancora un ballottaggio aperto tra Appuah e Di Mariano per un posto da titolare.

La difesa vede l’inserimento di Baniya, che sarà titolare al fianco di Ceccaroni a causa dell’infortunio di Nedelcearu. Dionisi punta a mantenere freschezza in vista del campionato, ma con la speranza di sorprendere gli azzurri e avanzare nella competizione.