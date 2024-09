Gazzetta dello Sport: “Napoli-Palermo. Dionisi lancia Le Douaron con Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili scelte di Dionisi in vista di Napoli-Palermo.

Non sarà una semplice passerella, ma una vera e propria opportunità per il Palermo di Alessio Dionisi. Pur consapevole della differenza di livello tra il Napoli e la sua squadra, l’allenatore rosanero vuole una prestazione di alto livello dai suoi uomini, perché nello sport, come nella vita, “mai dire mai”. Il Palermo ha già sorpreso eliminando il Parma nel turno precedente, quindi credere nell’impresa contro gli azzurri non costa nulla.

Per questo motivo, Dionisi non ricorrerà a un turnover massiccio, ma doserà con attenzione le forze, in vista anche del prossimo impegno di campionato contro il Südtirol a Bolzano. C’è grande curiosità per l’assetto offensivo che il tecnico toscano schiererà al Diego Armando Maradona. Le Douaron, l’acquisto di punta del mercato estivo, dovrebbe fare il suo esordio da titolare, affiancato dal capitano Brunori, che ritorna nell’undici iniziale dopo essere partito dalla panchina contro il Cesena. Tuttavia, il ballottaggio con Henry rimane aperto fino all’ultimo minuto.

Sul versante sinistro dell’attacco, Dionisi dovrà sciogliere il dubbio tra Di Mariano e Appuah, con quest’ultimo leggermente favorito, mentre Di Francesco, ancora infortunato, non sarà della partita. In difesa, invece, si prevede il debutto da titolare di Rayyan Baniya, che prenderà il posto di Nedelcearu, fermato da un infortunio muscolare.