Gds: “Il Palermo tenta il blitz a Napoli. Tocca a Sirigu e Le Douaron”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo questa sera giocherà a Napoli con alcune novità di formazione.

Ci siamo. Questa sera il Palermo di Dionisi scenderà in campo al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Una sfida che sulla carta sembra proibitiva, ma che potrebbe regalare grandi soddisfazioni e prestigio ai rosanero.

La formazione rosanero: spazio alle rotazioni

Per affrontare un avversario così temibile, Dionisi ha deciso di operare alcune rotazioni, con l’obiettivo di mantenere la squadra brillante sotto il profilo atletico, in vista anche degli impegni di campionato. Tra le novità più significative c’è il ritorno tra i pali di Salvatore Sirigu, che difenderà la porta rosanero a 13 anni di distanza dalla finale di Coppa Italia del 2011 contro l’Inter. Al suo posto, infatti, Desplanches, reduce da un periodo intenso tra Palermo e la Nazionale Under 21, avrà la possibilità di riposare.

Difesa rivoluzionata

In difesa, ci saranno diversi cambiamenti. Dionisi potrà contare sui recuperi di Lucioni e Lund, ma dovrà fare a meno di Nedelcearu, fermato da un affaticamento muscolare dell’ultima ora. Al centro della difesa, accanto a Ceccaroni, è molto probabile che parta titolare Baniya, con Nikolau, Peda e Lucioni pronti a subentrare dalla panchina. Sarà una coppia inedita, quella composta da Ceccaroni e Baniya, ma l’obiettivo è trovare un’intesa che potrebbe tornare utile anche per il campionato. Sulle fasce, Dionisi darà un turno di riposo a Diakité, che sarà sostituito sulla destra da Pierozzi. A sinistra, Buttaro tornerà titolare, dopo aver impressionato durante il periodo di preparazione estiva.

Centrocampo equilibrato

A centrocampo, Gomes dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Ranocchia in cabina di regia. Ai lati di Ranocchia agiranno Segre e Saric, due centrocampisti con grande capacità di corsa, pronti a contrastare i portatori di palla del Napoli e a innescare le ripartenze rosanero. Vasic, insieme a Gomes, sarà pronto a entrare nella ripresa per dare maggiore freschezza alla squadra.

Attacco: Brunori guida la linea offensiva

In attacco, Dionisi sembra orientato a schierare Brunori come punta centrale, preferendolo a Henry per una questione di alternanza e per il tipo di partita che il tecnico vuole giocare, puntando sulle ripartenze veloci. Sugli esterni, Le Douaron farà il suo esordio da titolare sulla destra, mentre a sinistra c’è ancora qualche dubbio. Di Mariano e Appuah si contenderanno una maglia, con quest’ultimo leggermente favorito per il suo dinamismo e la sua capacità di muoversi rapidamente in contropiede.

Un match complicato ma stimolante

La formazione di Dionisi è praticamente definita, con solo qualche dettaglio da sistemare nelle ore precedenti il calcio d’inizio. Il tecnico rosanero sa bene che la sfida contro il Napoli sarà molto difficile, ma al tempo stesso è consapevole che una buona prestazione potrebbe regalare un’importante gratificazione a tutta la squadra e alla società.

Nonostante il Napoli parta con i favori del pronostico, il Palermo si presenterà a Fuorigrotta con la voglia di sorprendere e di giocarsi al meglio le proprie carte, in una competizione che potrebbe regalare momenti indimenticabili ai tifosi rosanero.