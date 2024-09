Corriere dello Sport: “Brunori ancora fuori. Le probabili formazioni di Napoli-Palermo e come vederla in tv”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Napoli e Palermo.

Questa sera, alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Palermo si affrontano in una sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Arbitro: Collu di Cagliari

Guardalinee: Mondin e Mastrodonato

Quarto uomo: Guida

VAR: Pezzuto

AVAR: Di Vuolo

Allenatore: Conte

A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 99 Anguissa, 90 Folorunsho, 8 McTominay, 23 Zerbin, 21 Politano, 77 Kvaratskhelia, 11 Lukaku

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Anguissa

Allenatore: Dionisi

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 3 Lund, 5 Lucioni, 23 Diakitè, 29 Peda, 43 Nikolaou, 6 Gomes, 14 Vasic, 9 Brunori, 11 Insigne, 19 Appuah

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Verre, Blin, Di Francesco, Nedelcearu

Squalificati: –

Diffidati: Gomes, Blin, Henry