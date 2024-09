Corriere dello Sport: “La prima volta di Rafa al Maradona. Napoli, contro il Palermo esordio dal primo minuto per Marin”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul match in programma questa sera tra Napoli e Palermo.

Questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona, ci sarà un esordio speciale: Rafa Marin, giovane difensore spagnolo di 22 anni, scenderà in campo per la prima volta con la maglia del Napoli. La sfida contro il Palermo, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, rappresenta una grande opportunità per il centrale andaluso, arrivato in estate dalla cantera del Real Madrid.

Un sogno che si realizza

Rafa Marin è stato uno dei primi acquisti del Napoli nella sessione estiva di mercato, ufficializzato dopo lo svincolato Spinazzola. Nonostante non abbia ancora giocato un minuto in gare ufficiali in questa stagione, ha accumulato esperienza durante le amichevoli estive e ha lavorato duramente sotto la guida di Antonio Conte. L’entusiasmo del difensore per la sua avventura italiana è palpabile. Durante la conferenza stampa di presentazione, Marin ha definito il Napoli come “un sogno che si realizza”, dimostrando subito il suo forte legame con il progetto azzurro.

Il percorso di crescita

Antonio Conte ha tracciato da subito il cammino di crescita per il giovane spagnolo. Prima della partita contro il Bologna, Conte aveva parlato di Marin con parole precise: «È un giovane che ha vissuto un’esperienza importante all’Alaves, ma in un calcio difensivo. Qui abbiamo bisogno di giocatori bravi anche nella costruzione, perché siamo noi a comandare le partite». In questi mesi, Marin ha dimostrato di essere uno studente attento, sempre pronto a migliorarsi, e ha ascoltato scrupolosamente i consigli del suo allenatore e dei compagni di squadra. Il suo esordio di stasera sarà un’occasione per dimostrare quanto ha appreso e quanto è cresciuto.

Una difesa inedita

Nel sistema difensivo di Conte, le gerarchie sono state chiare sin dall’inizio, con giocatori come Di Lorenzo e Juan Jesus fissi nei loro ruoli. Rafa Marin è stato spesso provato come centrale di destra durante il ritiro, ma questa sera formerà una coppia difensiva inedita proprio con Juan Jesus in una linea a quattro. Il giovane difensore si definisce un “jolly”, capace di ricoprire tutte le posizioni della difesa, sfruttando la sua personalità e la sua fisicità per dominare nel gioco aereo e nei duelli uno contro uno.

L’eredità del Real Madrid e l’idolo Sergio Ramos

Rafa Marin arriva a Napoli con una solida formazione calcistica maturata nella cantera del Real Madrid. Il club spagnolo, consapevole del suo talento, ha incassato circa 10 milioni di euro per il trasferimento, mantenendo però il diritto di recompra, segno della fiducia nel suo potenziale. Stasera, sotto gli occhi di 40.000 tifosi azzurri, Marin inseguirà il sogno di emulare il suo idolo, Sergio Ramos, e di costruire la sua carriera proprio a partire da questo esordio tanto atteso.

Il Napoli ha creduto fortemente nel giovane spagnolo, e ora tocca a Rafa Marin dimostrare sul campo il suo valore e guadagnarsi la fiducia per il futuro.