L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione in casa Marsala. La cristallizzazione della classifica di serie D non bloccherà le retrocessioni. Ieri la LND ha deciso che le ultime quattro squadre dei gironi retrocederanno in Eccellenza, e tra queste, nel Girone I c’è proprio il Marsala. «Mi rifiuto di credere che il Consiglio federale possa ratificare tutti i criteri previsti dal consiglio direttivo della Lnd – dichiara Domenico Li Causi, vicepresidente del Marsala -. Se è giusta la proposta di cristallizzare la classifica per le prime di ogni girone, mi sembra esagerato far retrocedere le ultime quattro, anziché soltanto le ultime due. Un criterio che penalizzerà oltre misura il Marsala, che al momento dello stop era terzultimo dopo San Tommaso e Palmese, ma con tre punti a portata di mano visto che l’8 marzo avrebbe dovuto ospitare il San Tommaso e poi avrebbe avuto un agevole finale. Al di là del criterio di prevedere una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi, perquanto riguardale retrocessioni, nell’ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano, a mio avviso ci si dovrebbe fermare alle ultime due squadre».