L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle decisioni assunte ieri dalla LND in merito ai ripescaggi. Per le siciliane Fc Messina e Troina nutrono le maggiori speranze, con Acireale e Licata subito dietro, ma la bagarre vede in lizza società da tutta Italia: Ostiamare, Savoia e Foggia, per punti ottenuti, sarebbero davanti a tutte.