L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla di penultimo passo compiuto dal Palermo verso la serie C. Adesso, manca soltanto la ratifica da parte del Consiglio della Figc che non si riunirà probabilmente il 2 o il 3 giugno. Il Palermo, capolista del Girone I è nel lotto delle società che la Lnd indicherà alla Federazione per il salto di categoria.