L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Marina di Ragusa contro l’ACR Messina. Ennesimo passo falso dell’Acr Messina, che cede l’intera posta in palio al Marina di Ragusa e dice addio all’opportunità di agganciare i play-off, ormai unico obiettivo raggiungibile per dare un senso alla parte finale di una stagione fallimentare. Biancoscudati adesso nel limbo della classifica, a 7 punti dai play-off e a 7 dai play-out, con il sestultimo posto occupato proprio dal Marina di Ragusa, che piazza un successo di vitale importanza grazie all’imperioso stacco vincente di Giuliano. Un altro pezzetto di storia della giovane squadra allenata da Salvatore Utro. Gli ospiti guadagnano metri, sfiorano il vantaggio con Diop, si rammaricano per il palo di Baldeh e passano in vantaggio al 29′, con il colpo di testa di Giuliano sugli sviluppi di una punizione calciata dalla trequarti. Il Messina sparisce dal campo e riemerge solo al 36′ con una potente conclusione di Rossetti, che esalta Pellegrino. Non accadrà altro, anche perché a Manfrè e ancora Rossetti manca la necessaria cattiveria in zona gol. In serata l’Acr Messina ha indetto il silenzio stampa.