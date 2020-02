L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta del Biancavilla contro il Corigliano. Biancavilla sottotono e il Corigliano di Mangiapane lo stende, grazie a una doppietta di Catalano. Buone trame di gioco espresse da entrambe le squadre, anche se il match a tratti è stato poco gradevole, col ritmo di gioco spesso frammentato dai numerosi falli commessi da entrambe le compagini. Al 36′ il Corigliano passa con Catalano che, lanciato sulla fascia da Esposito, rientra sul destro e calcia forte verso la porta di Anastasi, con la palla che viene deviata da Guarnera e diventa imprendibile per il portiere. Nella seconda frazione Corigliano più determinato e vicino al raddoppio con Cenci e poi con Schena. Al 28′ il Biancavilla va vicino al pareggio con Lucarelli, che da buona posizione colpisce al volo, non centrando la porta biancazzurra. Al 38′ De Caro interviene duramente su Catalano lanciato a rete in area di rigore, e per il signor Vingo di Pisa è calcio di rigore ed espulsione. Dagli undici metri si presenta ancora Giovanni Catalano, che spiazza Anastasi per il 2-0.