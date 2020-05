L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nunzio Calogero, DG del Marina di Ragusa: «Serie D? Ne ho sentite di tutte i colori ma quella che più mi ha fatto sorridere è stata quella della possibile creazione di un girone di D tutto siciliano. Non so da quale fondamento possa partire un’idea del genere. Con le tante problematiche economiche che ci sono adesso, a meno di chi verrà promosso in D, non credo ci sia qualcuno che possa permettersi di affrontare un campionato di categoria superiore, per disponibilità economica e per mancanza di strutture idonee».