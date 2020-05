L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nunzio Calogero, DG del Marina di Ragusa: «Un traguardo, quello della salvezza, raggiunto con merito e sacrificio. La decisione di fermare il torneo ha solamente anticipato i verdetti della classifica a campionato concluso. Abbiamo dimostrato che il Marina di Ragusa non è mai stata l’ultima ruota del carro sia tecnicamente in campo sia come organizzazione societaria».