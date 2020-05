L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Pippo Calaciura, DS del Troina: «La sospensione era nell’aria. Ripescaggi? C’è la possibilità di una riforma dei campionati professionistici e questo scenario potrebbe favorire un nostro ripescaggio anche se è ancora presto per parlarne. Abbiamo in programma la riorganizzazione strutturale della società. Il “Proto” a norma per la Serie C è un altro parametro importante per il possibile ripescaggio».