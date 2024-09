Gds: “Luci, musica e cori. Renzo Barbera da brividi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sullo spettacolo di luci al Barbera.

Il debutto stagionale del Palermo allo stadio Renzo Barbera è stato un evento carico di emozione e passione. L’attesa prolungata per la prima partita in casa ha alimentato il calore della tifoseria, che ha risposto con un’eccezionale partecipazione e un tifo vibrante. Le ambizioni del Palermo sono alte, e la voglia di rilancio si sente sia in campo che sugli spalti. Nonostante il gol di Di Mariano, che ha acceso la gioia dei tifosi, la squadra non è riuscita a conquistare i tre punti desiderati. Tuttavia, la prestazione della tifoseria è stata impressionante: 25.787 spettatori presenti per l’esordio casalingo, un numero significativamente superiore rispetto alla prima partita della stagione precedente contro la Feralpisalò, quando erano presenti 22.667 spettatori (anche se quella partita si giocò di sabato pomeriggio).

L’allenamento a porte aperte del 21 agosto aveva già dato ai giocatori un assaggio del clima che avrebbero trovato contro il Cosenza. Questa volta, tutti i settori dello stadio erano pieni di cori e applausi, sostenuti da un impianto rinnovato durante l’estate, con miglioramenti significativi al sistema di illuminazione. L’ingresso delle squadre in campo è stato accompagnato da uno spettacolo di luci e musica rock, culminato con “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, un classico ormai riproposto regolarmente prima del fischio d’inizio. Sono stati effettuati anche lavori sui tornelli e sugli skybox, anche se i servizi igienici, in particolare quelli della curva Nord, necessitano ancora di miglioramenti.

L’ingresso in campo della squadra è stato accolto con un boato dalla folla, sia durante il riscaldamento che all’inizio della partita. Tra i più acclamati c’era Salvatore Sirigu, che non giocava al Barbera dal 22 maggio 2011 e che ora spera di poter tornare ad essere titolare davanti al suo pubblico. Anche Matteo Brunori, che rientrava in campo dopo un’estate difficile, ha catturato l’attenzione entrando con la figlia Matilde in braccio, nata tre mesi fa.

Purtroppo, ci sono stati anche momenti di tensione fuori dal Barbera un’ora prima dell’inizio della partita. In piazza De Gasperi, una ventina di tifosi del Palermo è stata coinvolta in una rissa che si è risolta rapidamente, ma ha lasciato alcuni feriti lievi. Si ipotizza che l’episodio possa essere stato un regolamento di conti in seguito agli incidenti avvenuti a Cremona, dove un gruppo di tifosi era entrato in contatto nel settore ospiti dopo che una bambina aveva subito il furto di una maglietta donatale in precedenza da Blin.

Nonostante questi momenti di tensione, l’atmosfera al Barbera è stata prevalentemente di entusiasmo e supporto, con i tifosi del Palermo che hanno dimostrato ancora una volta il loro attaccamento alla squadra e la loro speranza per un campionato di successo.