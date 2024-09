Gds: “Gol pesante e rinnovo ad un passo. Nuova vita per Di Mariano”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla nuova vita Di Mariano.

Le date dell’11 marzo 2023 e del 15 ottobre 2022 potrebbero sembrare casuali a chiunque, ma per Francesco Di Mariano, sono momenti chiave della sua carriera con il Palermo. La partita contro il Cosenza è stata il palcoscenico perfetto per il “picciotto” rosanero, che ha coronato una settimana memorabile con un gol decisivo. Entrato in campo pochi secondi prima, al posto di Di Francesco, Di Mariano ha segnato la rete del pareggio che ha cancellato molti brutti ricordi, permettendogli di lasciarsi alle spalle il passato e di tornare a essere protagonista con la maglia numero 7 del Palermo.

Questa settimana poteva essere ancora più trionfale per Di Mariano, se non fosse stato per il gol annullato a causa del fuorigioco di Henry. Tuttavia, è stata comunque una settimana da ricordare per lui, dato che martedì a Cremona ha avuto l’onore di indossare la fascia di capitano, unendosi al ristretto gruppo di palermitani che hanno avuto tale privilegio. Per Di Mariano, sembra davvero un nuovo inizio con il Palermo, come se fosse un acquisto nuovo a disposizione di Dionisi. Questo è particolarmente interessante considerando che il rapporto tra lui e Dionisi non era stato ideale durante il loro tempo insieme al Venezia, tanto che Di Mariano aveva lasciato il club lagunare durante il mercato invernale per trasferirsi alla Juve Stabia, squadra che ora affronterà come avversario.

Il gol contro il Cosenza ha segnato la fine di un lungo digiuno che durava dall’11 marzo dell’anno precedente. In quella data, Di Mariano aveva brillato con una doppietta al Tombolato contro il Cittadella, permettendo al Palermo di prendere il vantaggio, anche se alla fine la partita si concluse con un pareggio. Quelle furono le sue ultime reti per il Palermo nella stagione 2022/23, e da allora sono trascorsi ben 534 giorni prima che potesse esultare nuovamente. Una rete liberatoria, non solo per il lungo tempo trascorso, ma anche perché Di Mariano aveva attraversato un periodo tormentato da una serie di infortuni che non gli avevano mai permesso di raggiungere il suo pieno potenziale fisico.

Come ha ammesso lui stesso in conferenza stampa post-partita, la seconda stagione con il Palermo è stata segnata da diversi cambiamenti tattici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Ma il gol contro il Cosenza rappresenta la chiusura definitiva di un cerchio negativo e l’inizio di uno nuovo, con prospettive molto più positive. Questo primo passo importante è avvenuto di fronte al pubblico del Barbera, un momento che non si ripeteva da quasi due anni, da quel Palermo-Pisa del 15 ottobre 2022, quando segnò la sua ultima rete nello stadio di casa.

Ora si apre un nuovo capitolo per Di Mariano, che potrebbe essere ancora più luminoso con un possibile prolungamento di contratto fino al 2026, già pronto nel cassetto del direttore sportivo De Sanctis, pronto per essere firmato da questo “nuovo” Di Mariano, rigenerato e pronto a dare il massimo per il Palermo.