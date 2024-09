Gds: “Palermo, la squadra resta a riposo. Migliorano le condizioni di Lucioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la situazione degli infortunati.

La pausa di due settimane arriva in un momento opportuno per il Palermo, offrendo una chance per ricaricare le energie dopo un inizio di campionato particolarmente impegnativo, complice l’avvio delle gare ufficiali mentre il mercato era ancora aperto. Tuttavia, non tutti i giocatori avranno l’opportunità di lavorare con il tecnico Dionisi durante questo periodo di pausa, poiché cinque rosanero sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

I giocatori coinvolti sono Desplanches, Diakité, Lund, Peda e Saric. Il portiere Desplanches è stato convocato dal CT Nunziata per l’Under 21 italiana, dove difenderà i pali degli azzurri nelle gare di qualificazione agli Europei di categoria contro San Marino (giovedì a Latina) e Norvegia (martedì prossimo a Stavanger). Diakité, invece, sarà impegnato con il Mali nelle gare di qualificazione per la Coppa d’Africa contro Mozambico ed Eswatini, dopo il suo debutto con la nazionale lo scorso giugno. Lund parteciperà a delle amichevoli con la nazionale statunitense contro Canada e Nuova Zelanda. Peda, convocato con la Polonia Under 21, affronterà la Bulgaria in una gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, come quelle in cui sarà impegnato Desplanches. Infine, Saric, che non è stato utilizzato nelle ultime due partite da Dionisi, rappresenterà la Bosnia nelle sfide contro Olanda e Ungheria per la Nations League.

Nel frattempo, il resto della squadra del Palermo riprenderà gli allenamenti a Torretta. L’infermeria del Palermo è ancora occupata con i portieri Gomis e Di Bartolo fuori per infortunio, mentre le condizioni di Lucioni sembrano migliorare giorno dopo giorno, come evidenziato da alcune foto pubblicate dal difensore sui social media. Altri giocatori in recupero includono Baniya, Verre e Appuah, che si sono infortunati la scorsa settimana.

Questa pausa sarà fondamentale per Dionisi e il suo staff tecnico per lavorare sugli aspetti tattici e cercare di recuperare alcuni dei giocatori infortunati, preparandosi così al meglio per le sfide future del campionato.