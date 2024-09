Butera: “Palermo, uno stop utilissimo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sosta che al Palermo farà bene attraverso un articolo a firma Luigi Butera.

Dopo quattro partite di Serie B, la situazione è ancora piuttosto fluida e lontana dal fornire certezze definitive, ma alcune indicazioni iniziali sono emerse. Innanzitutto, non c’è nessuna squadra a punteggio pieno, e le formazioni considerate favorite alla vigilia del campionato non si trovano in cima alla classifica. Al contrario, troviamo il Pisa, lo Spezia e la sorprendente Juve Stabia, che sarà proprio il prossimo avversario del Palermo alla ripresa.

Queste prime quattro gare hanno evidenziato che il Palermo è ancora in fase di costruzione, un “cantiere aperto”, e che il lavoro del tecnico Dionisi non ha ancora prodotto i risultati sperati. Nonostante ciò, non c’è motivo di disperare: la classifica è corta e il campionato è ancora lungo. Tuttavia, il Palermo visto finora non ha impressionato, alternando prestazioni intermittenti e non riuscendo a mostrare un gioco fluido e continuo. Anche l’unica vittoria contro la Cremonese è arrivata grazie a una partita prettamente difensiva, lontana dall’idea di calcio propositiva che Dionisi intende sviluppare.

Nell’ultima partita in casa contro il Cosenza, il Palermo ha mostrato impegno e determinazione nel cercare di recuperare una gara iniziata male a causa di un errore difensivo, ma si sono visti solo sprazzi del gioco che Dionisi vuole imporre. Questo non è sufficiente se il Palermo intende competere per i primi due posti che garantiscono la promozione in Serie A, l’obiettivo dichiarato di questa stagione.

La sosta per le nazionali arriva in un momento cruciale. Anche se cinque giocatori sono impegnati con le rispettive squadre nazionali, Dionisi potrà approfittare di questa pausa per continuare a lavorare sulla sua visione tattica. Sarà importante integrare al meglio Le Douaron, un investimento significativo per il club (quattro milioni di euro e un ingaggio da Serie A), e coinvolgere maggiormente Brunori nel gioco, che finora ha deluso, anche contro il Cosenza.

Un altro aspetto critico riguarda gli infortuni, che hanno già colpito duramente la squadra all’inizio del campionato. La perdita di Gomis, fuori per tutta la stagione, è stata particolarmente pesante, e anche la mancanza di giocatori chiave come Lucioni si sta facendo sentire. Lucioni è l’unico difensore centrale con determinate caratteristiche fisiche e di temperamento, fondamentali per la solidità difensiva del Palermo. Il suo recupero è cruciale, soprattutto considerando che anche Baniya ha subito un infortunio.

In sintesi, questa sosta rappresenta un’opportunità preziosa per Dionisi per correggere il corso della squadra, integrare nuovi giocatori, e recuperare gli infortunati. La stagione è ancora lunga, e il tempo per migliorare non manca, ma sarà fondamentale sfruttare ogni occasione per lavorare sulla crescita del gruppo e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.