L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vicenda singolare che ha visto protagonisti due nuclei familiari che avevano preso parte al battesimo di un bimbo di sette mesi.

I genitori, due ventenni, sono ormai ex conviventi: si sono lasciati. Alcuni dei protagonisti della vicenda vivono a San Cipirello, altri vengono dai Comuni limitrofi. La tensione è esplosa al termine della cerimonia religiosa, dove sono volati schiaffi e calci. A far scattare la scintilla l’insistenza da parte di una zia e dei nonni paterni, che avrebbero infastidito la giovane madre. Non tutti i partecipanti al momento delle foto avrebbero indossato le mascherine.





La rissa ha visto protagoniste anche alcune donne, che hanno sferrato schiaffi e si sono dedicate alle classiche “tirate per i capelli”. Nella colluttazione anche il bimbo avrebbe rimediato un colpo.