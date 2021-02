L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di salute di Pino Leto, ex campione europeo di pugilato.

E’ cominciata la sfida più importante, quella contro il Covid. L’idolo della Vucciria è stato ricoverato per una brutta polmonite all’ospedale Civico: «Mi hanno messo il casco pressurizzato – racconta tramite sms – i medici dicono che la situazione è seria. Non riuscivo più a fare due passi, sentivo che mi scoppiava il cuore. Non sono mai stato così male».





Campione europeo dei pesi superwelter il 20 agosto del 1989; otto volte campione italiano (34 match disputati, 23 dei quali vinti per k.o),

Leto ha vinto il titolo continentale a Terracina buttando giù l’ex campione del mondo Edip Sekowitsch,