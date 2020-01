L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle assenze di Doda e Vaccaro contro il Roccella. Mancano i terzini e mancano gli under. L’infortunio di Doda e la squalifica di Vaccaro costringeranno i rosa a doversi inventare una soluzione inedita sulle fasce, probabilmente anche per la successiva sfida in casa del Marina di Ragusa. L’uscita dal campo dell’albanese lascia temere qualcosa di più grave di una semplice botta e il rosso diretto sventolato in faccia al terzino sinistro potrebbe non essere punito con un solo turno di stop, come già avvenuto in casi analoghi (Ficarrotta scontò tre giornate dopo l’espulsione col Savoia). Due defezioni pesantissime in un reparto dove mancano le alternative. Il Palermo, infatti, non ha terzini di ruolo da schierare al loro posto. Aspettando l’influenzato Accardi, rimane solamente Peretti da adattare sulla fascia destra. La prima diagnosi per Doda è di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, ma sarà necessario effettuare ulteriori esami (tra domani e dopodomani) per valutare l’eventuale interessamento dei legamenti. La contemporanea assenza di Vaccaro apre una seconda voragine, quella relativa ai giovani da schierare obbligatoriamente in campo da titolari. La certa squalifica del terzino non lascia alternative ad una difesa composta da Peretti, Lancini, Crivello e Accardi (non necessariamente in quest’ordine), ma a quel punto verrebbe a mancare un classe 1999 dal primo minuto, con Felici ad occupare la casella dei 2001 e uno tra Kraja e Langella in ballottaggio per l’altro posto da 2000. Potrebbero giocare entrambi, con Ambro in terza battuta però questo comporterebbe l’esclusione di uno tra Martin e Martinelli a centrocampo, o di un attaccante per passare al 4-3-1-2. Un dilemma che dà l’esatta dimensione delle difficoltà, a meno che non scocchi l’ora di Fallani tra i pali: sarebbe la prima volta in campionato con due 2001 in campo per il Palermo, ma almeno così non verrebbero intaccati centrocampo e attacco per far fronte all’emergenza.