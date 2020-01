L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida con il San Tommaso:

Pelagotti 6: Fa il suo dovere. Interviene su due punizioni di Colarusso, la prima molto insidiosa perché sbuca da una selva di gambe. Non può molto sul gol, alla fine viene graziato da Konate. – Doda 5,5: Fin quando sta in campo tiene la fascia destra senza mai affondare. Lambiase spinge poco ma lui non ne approfitta e neppure cerca lo scambio perla sovrapposizione con Felici. Si fa male e ora si aspettano gli esami per capirne di più. – Lancini 5,5: Tenere a bada attaccanti come quelli del San Tommaso non è impresa di valore. Ci riesce con qualche momento di nervosismo. Come tutta la difesa rosa non è perfetto in occasione della rete dei padroni di casa. – Crivello 6: Tiene unita la difesa, prova a lanciare lungo quando mancano le idee. Insomma, non rinuncia al suo ruolo di leader ma nell’azione del gol anche

lui perde la bussola. – Vaccaro 5: Al di là che spinge poco e male, che non manda al centro un solo cross degno di nota, si fa espellere per eccesso di nervosismo con una reazione inspiegabile. – Martinelli 5,5: Solita prestazione da gregario. E non è un complimento. In questa categoria il suo ruolo dovrebbe essere ben diverso e non ci riesce. – Martin 6,5: In campo un po’ a sorpresa nonostante le sue condizioni non siano perfette. Eppure fa girare la squadra giocando spesso di prima. – Langella 7: Un gran gol, il secondo di fila. Sembra che debba firmare la vittoria con questo palleggio e tiro che cambia l’inerzia della partita. A parte la rete non fa nulla di rilievo ma è l’unico che inquadra la porta con convinzione. – Floriano 6: Una sufficienza di incoraggiamento. In settimana ha avuto la febbre, ha svolto pochi allenamenti con i compagni e non ha spazi per imporre la sua velocità. Insomma, fa poco per lasciare un segno sulla gara ma il suo palleggio è di qualità. – Ricciardo 5: Continua il momento negativo del bomber. Si limita a controllare centralmente una lunga serie di lanci, senza però riuscire a trasformarli in minacce per gli avversari. Nel primo tempo non sfrutta una gran palla che Felici gli offre in area di rigore avversaria. – Felici 5,5: Non gioca una gara memorabile benché sia l’unico tra i rosa a cercare un po’la profondità. Come detto, offre a Ricciardo una bella palla in area, poi si batte arretrando spesso ma non trova lo spunto per sfruttare la sua velocità. Nel finale lascia il posto a Silipo.- Peretti 6: Va in campo al posto di Doda,praticamente a freddo. Gioca un po’al centro, poi a destra. Non demerita. – Ficarrotta 5,5: Sostituisce Floriano. Poco lucido, nel finale ha una palla buona in area ma tenta un pallonetto di destro che non produce nulla. – Sforzini sv Sostituisce Ricciardo, non si muove male ma proprio nel finale non riesce a sfruttare di testa una gran palla di Martin. —Silipo sv: Si muove bene, ha qualità ma stavolta niente miracoli come contro il Marsala. Allenatore Pergolizzi 5,5 Non riesce a cambiare una squadra che in trasferta gioca sempre la stessa partita. Sensati i cambi ma non producono effetti. – Arbitro Ubaldi 6: Non commette particolari errori ma il fallo di Alleruzzo su Doda poteva essere da espulsione.