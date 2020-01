L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo: «Siamo delusi e arrabbiati per questo pari, ma bisogna guardare necessariamente alla prossima partita. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mai quello mezzo vuoto. Dobbiamo cercare di essere positivi. Siamo sempre primi in classifica. Il campionato è ancora nelle nostre mani. Abbiamo per ora quattro punti di vantaggio visto che il Savoia deve ancora giocare. Gol? Devo rivederlo meglio con calma. Sicuramente non eravamo messi bene su quella palla inattiva, avremmo dovuto posizionarci meglio ed essere più concentrati. Siamo stati bravi in molte circostanze della partita, infatti abbiamo concesso veramente poco alla squadra di casa anche se ci siamo abbassati nella ripresa lasciando un po’ di campo al San Tommaso. Sappiamo di essere i più forti di tutti, ne siamo consapevoli. La classifica lo dimostra. Dobbiamo semplicemente ricompattarci, non pensare in negativo: i pensieri sono negativi e i risultati vengono meno. Dobbiamo cercare di rifare quelle dieci vittorie che abbiamo fatto all’inizio e avere pensieri positivi. Il Palermo c’è, siamo pronti a combattere e lo faremo fino alla fine, vogliamo vincere il campionato».