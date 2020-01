L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Licata. Il tecnico Giovanni Campanella, infatti, ha concesso ai suoi uomini tre giorni di meritato riposo, ma da domani si riprende perché il campionato incombe. «Un po’ di riposo – commenta il «mister» gialloblù, credo che sia stato più che meritato visto l’ottimo girone d’andata. Ora riprendiamo a faticare per preparare al meglio la sfida contro il Messina, un avversario molto forte, che ha grandi ambizioni, che si è rinforzato ma che è sotto di noi in classifica. Il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti e magari riuscire a tenerli a distanza. Quando sono arrivato a Licata – dichiara il tecnico etneo – mi sono seduto con il presidente Enrico Massimino e si è parlato di cercare di conquistare la promozione in serie D. L’anno scorso ci siamo riusciti con ottimi risultati, a suon di record, ed anche quest’anno stiamo facendo benissimo chiudendo il girone di andata al terzo posto con 31 punti alle spalle delle corazzate Palermo e Savoia». Quanti alla vigilia avrebbero pensato ad un Licata protagonista anche in serie D? «Nemmeno io, ad onor del vero, avrei pensato di chiudere in questa posizione, anche se ero sicuro che avremmo fatto bene. Stiamo dando delle importanti risposte a quanti ci dicevano che avevamo buoni giocatori d’Eccellenza ma che in serie D avremmo faticato. La scelte che abbiamo fatto in estate ci stanno dando ragione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».