L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento della Ludos Palermo. La formazione presieduta da Cinzia Valenti e allenata da Antonella Licciardi era partita con l’obiettivo di fare un campionato di vertice e sin qui non ha deluso le attese. Un secondo posto meritato, a sette punti dalla capolista Pomigliano. «Posso ritenermi abbastanza soddisfatta – ha dichiarato il tecnico Antonella Licciardi. La classifica rispecchia in pieno gli obiettivi che ci eravamo prefissati alla vigilia, anche se è molto corta e vede sette squadre nel giro di sei punti, quindi è ancora difficile potere comprendere chi sarà in grado di tenere il passo del Pomigliano capolista fino al termine della stagione». Le palermitane proveranno comunque a prendere punti alle campane, anche se sanno che non dipende solo da loro. Le ultime due giornate prima del giro di boa vedono la trasferta, a Teramo, in casa del Bellante, ultimo, dopo la pausa natalizia e la gara casalinga al Pasqualino di Carini contro le Free Girls di Atri.