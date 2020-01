L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Palermo. Ieri la squadra ha partecipato ad un allenamento facoltativo, così come quasi tutti hanno partecipato al cenone di San Silvestro in un locale cittadino brindando all’ingresso del 2020. Sul fronte mercato, intanto, l’attaccante Roberto Floriano ha dato mandato al suo procuratore di trattare con il Palermo il suo ingaggio in attesa che il Bari completi la rescissione contrattuale.