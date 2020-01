L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Licata contro la Palmese. Una gara non bella a vedersi tra due formazioni che, anche se per opposti motivi, avevano bisogno di vincere. Alla fine l’hanno spuntata i gialloblù, che hanno capitalizzato al massimo la prima rete in gialloblù di Vincenzo Manfrè, schierato fin dal 1′ dall’allenatore Giovanni Campanella. Al 3′ della ripresa l’azione che decide la gara: cross per Manfrè che, appostato sul secondo palo, non ha alcuna difficoltà a siglare il vantaggio e a correre sotto la curva per riceve il giusto tributo. Gialloblù in vantaggio ma non è ancora finita. La gara termina con la vittoria della squadra di casa, ma onore anche alla Palmese che ha lottato su ogni pallone. Gli agrigentini scavalcano l’Acireale e staccano Biancavilla e Cittanovese. Ora sono di nuovo a ridosso dei play-off, un punto sotto il Giugliano.