L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Savoia a Marsala. Ben messo in campo da Carmine Parlato, tecnico di grande esperienza che sta tentando di riportare i campani in C, il Savoia è riuscito a rimanere a -5 dai rosanero disputando la partita che proprio ci si aspettava, con un atteggiamento prudente nei minuti iniziali (3-4-1-2 lo schieramento al via) per accelerare solo dopo aver capito la reale forza dei padroni di casa, apparsi sempre molto generosi, ma incapaci di pungere come avrebbero dovuto per poter mettere in difficoltà la corazzata campana. Wilfred Osuji è riuscito, al 31′, ad avere la meglio in mischia da pochi passi dopo che la palla, toccata da Russo, era finita sulla traversa. Una rete assai fortunosa, ma che ha cambiato volto al match. Al 34′, arriva il raddoppio a firma di Chironi.