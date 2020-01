L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’FC Messina contro il Biancavilla. Tutto facile per il Football Club Messina (prossimo avversario del Palermo), che si conferma terza forza del campionato, rafforzando il proprio piazzamento play-off grazie al 3-0 con cui supera il Biancavilla al Franco Scoglio. I ragazzi di Mascara, invece, collezionano il quinto ko esterno consecutivo. Allo Scoglio la gara va in archivio dopo poco più di mezz’ora e l’arbitro Bonacina è il contestato protagonista: prima fischia un rigore per un contatto tra Coria e Genovese, con l’argentino che insacca l’1-0, poi espelle Bonaccorsi che interviene con il gomito alto ancora su Coria a centrocampo. Biancavilla in tilt e al 34′ Bevis (il migliore in campo e in forma strepitosa) raccoglie un cross di Correnti e di testa sigla il 2-0. Il copione non cambia nella ripresa e, dopo due tentativi infruttuosi di Dambros, il Football Club Messina cala il tris all’11’: Coria assiste Alessandro Marchetti, che non lascia scampo a Genovese.