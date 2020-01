L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Troina contro l’Acireale. Il Troina di Boncore abbatte anche l’Acireale del grande ex Pagana, vincendo 2-1 in rimonta, in una partita dalle grandi emozioni. L’episodio che sblocca il match arriva subito, precisamente al 12′, grazie a un’azione prolungata, partita da calcio d’angolo, e proseguita sulla sinistra: il cross preciso viene messo in rete dallo stacco imperioso di Ba, che firma lo 0-1. Nel secondo tempo Troina decisamente più convinto e pareggio che arriva nell’immediato: al 10′ fallo su Fernandez in area e rigore per i rossoblù, trasformato perfettamente da capitan Saba per il meritato 1-1. La partita a questo punto si innervosisce e a farne le spese è Orlando, che viene espulso per somma di ammonizioni. Il Troina allora trova anche il 2-1 grazie al pallonetto di Onega, servito magistralmente da Saba.