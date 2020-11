L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ipotesi di riapertura delle scuole.

Ieri sera nell’incontro tra le Regioni e i ministri Speranza e Boccia, i presidenti delle Regioni hanno chiesto di prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio.





«Le Regioni unanimemente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza», ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, vicepresidente della Conferenza delle Regioni.