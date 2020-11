L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Corsello, professore ordinario di pediatria all’Università degli studi di Palermo



«Bisogna prima verificare l’eventuale comparsa di reazioni avverse

negli adulti, ma questo discorso vale anche per qualsiasi altro farmaco.

Una volta testata la sicurezza del vaccino, si valuta l’efficacia e poi la durata nel tempo della protezione immunitaria. Le sperimentazioni sono sempre avviate su adulti volontari e un bambino, anche per motivi etici e

giuridici, segue procedure diverse, successive alla dimostrazione della

sicurezza del vaccino sugli adulti volontari».







«Se la sperimentazione va a buon fine, allora si può passare alla

popolazione pediatrica. Ecco il perché dello sfalsamento di alcuni

mesi tra i vaccini anti-covid per la fascia pediatrica, previsti per la

primavera 2021, e quelli per adulti che, invece, molto probabilmente,

saranno avviati già dal prossimo mese di gennaio e che saranno somministrati inizialmente alla fasce più deboli (soggetti anziani e con malattie croniche) e alla categorie a rischio (operatori sanitari e scolastici)».