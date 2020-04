L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del record di pazienti guariti in Sicilia. In 24 ore – si legge – in Sicilia mai così pochi pazienti tra gli attuali malati di Covid da oltre due mesi: il totale è di 2210, di cui 565 ricoverati – 39 in terapia intensiva – e 1645 in isolamento domiciliare. Sul fronte sanitario – prosegue il quotidiano – arrivano due novità: il Distretto Meccatronica ha ricevuto una nuova commessa dalla Protezione civile regionale per un lotto di 150 mila mascherine chirurgiche lavabili, mentre a Ragusa è arrivata «Drop» una mascherina di protezione anche con visiera riutilizzabile all’infinito. Quest’ultima è in attesa di certificazioni e validazioni sanitarie. Prosegue intanto la polemica per l’esclusione di alcune categorie di lavoratori dal gruppo a cui verrà sottoposto il test sierologico per lo screening di massa del Coronavirus. Mentre le segreterie regionali di Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazione e Fnc Ugl Com chiedono l’inclusione dei lavoratori postali, «che sino a oggi hanno assicurato un presidio sociale in tutta la Sicilia rischiando il contagio per se stessi e i propri familiari». E Fabi, First Cisl , Fisac Cgil, Uilca Uile Unisin denunciano l’assenza del personale dei servizi bancari, assicurativi e finanziari. Sullo stesso argomento, il capogruppo Pd Giuseppe Lupo ha annunciato un’interrogazione parlamentare.