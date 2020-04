L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei danni economici provocati dal Coronavirus in Sicilia e in particolare nel turismo. Questo settore spera nel rilancio e lo fa con una proposta choc dell’assessore regionale Manlio Messina: pacchetti gratuiti per i turisti che vogliono trascorrere le loro vacanze in Sicilia. «Il turismo è il settore che ha subito maggiori danni – dice Messina a Gds.it – serve un intervento importante per rilanciare tutto il settore». L’assessore mette la Sicilia in vetrina e dice: «Creeremo dei pacchetti che consentiranno ai turisti di venire gratuitamente nella nostra isola, con notti e biglietti gratuiti, visite ai musei e parchi archeologici, tutto gratis. Pacchetti che acquisterà la Regione direttamente dalla filiera del turismo».