L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di sette anni senza il Derby di Sicilia. L’ultima volta che Palermo e Catania si affrontarono sul campo fu il 21 aprile del 2013. Era il Catania del «Papu» Gomez opposto al Palermo del redivivo Ilicic – scrive il quotidiano -, a segno da tre partite consecutive dopo una prima metà di stagione sonnecchiante. Al «Massimino» per oltre venti minuti il Palermo sembrò condannato alla sconfitta. A metà ripresa la rete di Barrientos fece volare il Catania a -1 dal settimo posto. In pieno recupero, invece, una mischia in area portò alla quarta rete in altrettante partite per Ilicic, che al 95′ tenne ancora in vita la squadra di Sannino. Una zampata da distanza ravvicinata, quella del fantasista, più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone deviato di testa da Hernandez, rientrato giusto sette giorni prima dopo la rottura del crociato. Qui gli highlights: