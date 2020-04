L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di 40 giorni che potevano valere la serie C per il Palermo, che ha sospeso gli allenamenti più di un mese fa. Ad oggi, sarebbero rimaste solo due partite da disputare e se la squadra di Pergolizzi avesse mantenuto i sette punti sul Savoia, oggi la matematica avrebbe dato ragione ai rosanero. Adesso invece peri il Palermo, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha fermato il campionato, sono giorni di dubbio. Si attente il parere di Figc e della Lega nazionale dilettanti, per capire se il campionato potrà ripartire o se il sipario verrà calato su questa stagione.