L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” racconta un episodio accaduto all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ieri pomeriggio. I passeggeri in attesa di partire con un volo per Lampedusa e Pantelleria di sono rifiutati di salire a bordo del mezzo perché non c’era la distanza di sicurezza tra i passeggeri. Il volo della compagnia Dat, che opera sulla tratta sociale unica era infatti pieno, con circa 60 passeggeri diretti nelle due isole. Alla fine, i passeggeri sono stati divisi in due voli e l’episodio ha scatenato la protesta del sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, che in una nota chiede se la Dat «rispetta le misure di distanza interpersonale fra i passeggeri imbarcati» e chiama in causa l’Enac «per assicurare che vengano rispettate le norme sanitarie a bordo».