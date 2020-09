L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della nuova ordinanza di Musumeci in Sicilia. Non solo mascherine obbligatorie anche all’aperto, a qualsiasi ora del giorno e a prescindere dalla distanza interpersonale, non solo stretta su assembramenti e movida: in Sicilia, per fermare l’avanzata del Coronavirus, verranno istituite altre zone rosse.

Il provvedimento entrerà in vigore dal primo di ottobre, alla scadenza della precedente ordinanza, valida fino al 30 settembre, sarà incentrato su misure che incideranno nel comportamento della popolazione e, dopo l’isolamento della Missione di Biagio Conte a Palermo, disporrà la chiusura di ulteriori aree dell’Isola.