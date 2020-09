L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’allarme dei pediatri. Una media di 5 giorni. È il tempo che le famiglie oggi devono attendere per poter avere i risultati del tampone prescritto al proprio figlio dal pediatra sulla base di sintomi assimilabili alla Covid-19 – scrive il quotidiano -.



Un tempo «lunghissimo e che rischia di bloccare il Paese, perchè insieme al bambino in attesa dell’esito dell’esame ad essere bloccati sono anche i genitori, che in molti casi non hanno a chi affidare i figli che non possono andare a scuola».

È questa una «criticità grave» che, denuncia il presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci, evidenzia come il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l’eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole «non sta funzionando».