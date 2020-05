L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” dedica spazio anche ai rientri in Sicilia durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus partita ieri. Più voli per la Sicilia autorizzati dal ministero dei Trasporti e un aumento delle corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Ma anche pressing per riaprire alcune attività al più presto. Musumeci sottolinea «che un blocco totale non c’è mai stato» ma chi torna in Sicilia deve comunque rispettare le regole: verifica delle condizioni fisiche al momento dello sbarco e quarantena. Ci saranno da due a quattro i voli da Roma per Palermo e Catania «sperando che l’Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni sia assolutamente inaccessibile: è inaccettabile», dice Musumeci su Facebook. «Al tempo stesso – aggiunge – manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina». Per quanto riguarda lo Stretto invece passano da 5 a 8 le corse. «Naturalmente, man mano che il tempo scorre valuteremo il dato epidemiologico e quindi chiederemo di aumentare, di volta in volta il numero dei voli, il numero delle corse del treno e il numero delle corse sullo Stretto», dice ancora Musumeci.