L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, ricorda un derby di 29 anni fa giocato dal Palermo contro il Catania, il 5 maggio 1991. Il Palermo, capolista nel Girone B insieme alla Casertana con 35 punti – si legge -, era inseguito da Perugia, Casarano, Siena e Fidelis Andria a 33 punti. Il Catania, a quota 31, aveva ancora chance di lottare per la B, ma le perse tutte alla «Favorita» in un derby senza storia. Bastarono due minuti a Lunerti per sbloccare il risultato e una ventina di minuti dopo, lo stesso Lunerti avrebbe raddoppiato i conti sfruttando un’incertezza della retroguardia catanese. Cross dalla destra, pallone vagante in area e zampata del centravanti da sotto misura per il 2-0. Nella ripresa, una triangolazione tra Favo e Cangini venne chiusa da quest’ultimo con la rete del definitivo 3-0, un successo che si rivelò fondamentale nella marcia verso la Serie B. I rosa ebbero la certezza aritmetica del ritorno tra i cadetti con un turno d’anticipo sulla fine del campionato, approfittando della sconfitta del Casarano a Perugia.