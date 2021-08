L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile obbligo di green pass per il personale scolastico.

L’ipotesi che circola sarebbe quella di introdurlo, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima. Tra le forze politiche era anche spuntata in queste ore l’ipotesi di allargare la platea di persone per le quali il “lasciapassare” dovrebbe diventare tassativo.

Sono ore determinanti anche per l’approvazione in generale del Piano Scuola, in vista del rientro a settembre.