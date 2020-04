L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. Ieri sono stati registrati 84 nuovi contagi, con un totale provvisorio di 1492 persone infettate. Il quadro evidenzia un aumento delle vittime: 81 in tutta la Sicilia. Catania ha il numero più alto di morti (29), segue poi Messina (18). Un uomo di 55 anni, deceduto al Policlinico Martino, mentre una donna di 75 anni, dopo tre settimane di ricovero, veniva dimessa perché clinicamente guarita, come gli altri 74 pazienti usciti fuori dal tunnel dell’epidemia nell’Isola. Tornando ai numeri della Regione, il nuovo bollettino indica in tutto 575 malati in degenza e 917 in isolamento domiciliare così distribuiti tra i nove territori: 453 a Catania, 283 a Messina, 236 a Palermo, 191 a Enna, 91 ad Agrigento, 72 a Trapani, 66 a Siracusa, 62 a Caltanissetta e 38 a Ragusa. Il numero dei contagiati sta salendo nella provincia peloritana: due donne rientrate dal Nord il 14 marzo si trovano a Gioiosa Marea, mentre sale a 7 il numero dei finanzieri contagiati a Patti.