L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle 15.026 persone iscritte al sistema degli aiuti alimentari del Comune di Palermo. Entro mezzogiorno si perverrà ad una prima lista di potenziali beneficiari che saranno contattati via email o telefonicamente per completare la procedura di iscrizione. Al termine, la famiglia dovrà inviare un’autocertificazione. Al via i controlli, anche per capire se un nucleo familiare ha presentato la domanda più volte. «Da giovedì – assicura il sindaco Leoluca Orlando – molte famiglie saranno contattate per procedere nell’accesso a questo innovativo sistema di assistenza. Un vero e proprio miracolo organizzativo la gestione di migliaia di persone per le quali solo domenica sera il governo ha deciso il sostegno».