L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del mercato ortofrutticolo di Palermo. Riaprirà forse lunedì o martedì. Ieri, nonostante la disposizione di tenere i cancelli chiusi, si sono presentati decine di potenziali acquirenti che hanno affollato gli ingressi senza rispettare la distanza interpersonale di un metro. Leoluca Orlando nel corso delle riunioni che si sono susseguite lo avrebbe detto chiaroe tondo: «Non ci sono alternative alla riduzione del numero di persone che entrano al mercato, proprio perché vogliamo garantire che continui a lavorare per rifornire la città. Se non sarà possibile garantire questa riduzione dell’afflusso di persone con la collaborazione di tutti, il mercato dovrà essere chiuso, con un danno enorme per chi vi lavora e per la città. Proprio per questo confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti».