I divieti non bastano. E così a Treviso viene organizzata una festa privata sulla terrazza di un condominio. Ma all’improvviso arrivano i vigili che mettono fine ai festeggiamenti e denunciano tutti i partecipanti per violazione del decreto che vieta gli assembramenti per evitare la diffusione del Coronavirus. La notizia viene resa nota dal sindaco di Treviso, Mario Conte, attraverso un post su Facebook. Conte diffonde un video del festino e scrive: “La Polizia Locale ha scoperto un FESTINO PRIVATO con tanto di musica a palla. I partecipanti sono stati identificati e poi DENUNCIATI per violazione del Decreto che vieta gli assembramenti. La scusa? Un flashmob! Ma ci prendiamo in giro? Lo abbiamo detto in tutte le lingue: bisogna STARE A CASA, STARE A CASA, STARE A CASA!!! Ma con il proprio nucleo familiare, non in 15/20! Chissà cosa ne pensano i medici che si stanno dannando l’anima per curare i pazienti in terapia intensiva o a Malattie Infettive. Chissà cosa ne pensano i familiari di chi, purtroppo, ha perso la vita. Chissà cosa ne pensano tutti coloro che devono sacrificare la propria attività”.