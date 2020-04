L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura delle chiese per la preghiera personale in alcune diocesi. Vietati ovunque funerali e cortei funebri e messe con la presenza del popolo. Ad Agrigento, su disposizione dell’arcivescovo cardinale Francesco Montenegro, da oggi le chiese resteranno aperte fino a mezzogiorno, «esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e a condizione che il parroco o un altro presbitero o un diacono assicuri ininterrottamente la presenza, per garantire il rispetto delle norme vigenti». Particolarmente attese anche le novità previste dalla nota del vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, che dispone la riapertura delle chiese (prima totalmente chiuse) solo per preghiere personali.