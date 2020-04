L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allentamento delle misure anti-Coronavirus in Sicilia. In tarda serata, Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che consente di correre o passeggiare nei pressi della propria abitazione, di raggiungere le case di campagna per la cura dell’orto o degli animali, lasciando il Comune di residenza ma solo nei giorni feriali, e di consegnare cibi a domicilio anche la domenica e nei festivi. Resta in piedi la chiusura di supermercati e negozi di alimentari la domenica e nei festivi. I gestori dei lidi potranno montare le attrezzature. In ogni caso la riapertura verrà accompagnata dall’obbligo di indossare la mascherina in spiaggia. Di più, c’è l’ipotesi di obbligare i bagnanti a entrare in acqua in modo scaglionato per garantire anche in mare la distanza di sicurezza. E dovrebbero essere i bagnini, o altre figure assunte dai gestori dei lidi, a vigilare su tutto ciò.