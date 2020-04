L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione legata ai due fratellini di 18 mesi e 3 mesi che erano risultati positivi al Coronavirus ed erano stati immediatamente ricoverati al «Di Cristina» di Palermo. Nonostante adesso siano guariti, non possono comunque vedere i genitori. Il problema sarebbe il terzo tampone di controllo che non è stato ancora effettuato sui genitori. Dopo che i primi due controlli erano risultati negativi – scrive il quotidiano -, ne sarebbe dovuto arrivare un terzo per sbloccare definitivamente la situazione. «Ho chiesto al sindaco Filippo Tripoli e al Responsabile dell’Unità Operativa di prevenzione territoriale dell’Asp, Marcello Scalici, che si sono dimostrati disponibili, di accelerare l’effettuazione del terzo controllo – dichiara il papà dei due piccoli – in maniera tale che i nostri figli possano ritornare a casa. Fino ad ora infatti, li abbiamo visti soltanto attraverso la telecamera del cellulare».