L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione legata al Maria Eleonora Hospital, focolaio di Coronavirus a Palermo. I positivi sono adesso 38 tra medici, infermieri e pazienti. Sul fronte dell’inchiesta giudiziaria, nell’informativa del Nas dei carabinieri che è stata presentata ieri pomeriggio alla Procura gli investigatori ipotizzano che all’interno della clinica potrebbero non essere state rispettate alcune prescrizioni per evitare la diffusione del Covid-19 – scrive il quotidiano -. Cisl ha annunciato la chiusura della struttura per oggi.