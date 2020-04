L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della stagione balneare che potrebbe essere a rischio a causa del Coronavirus: «La stagione estiva si farà – dice Oliviero Palma, uno dei responsabili del Country Time Club di via dell’Olimpo – aspettiamo soltanto che ci diano il via libera per accedere nella nostra struttura estiva che dobbiamo preparare anche in base alle norme sul distanziamento sociale. Ma non sarà difficile adeguare gli spazi a nostra disposizione». Ancora più netto è Marcello Giliberti, presidente del Telimar: «Per quanto ci riguarda – ammette – potremmo partire già il mese prossimo, ovviamente nel rispetto di tutte le precauzioni del caso. Siamo abituati a lavorare con grande professionalità e abbiamo esperienza in questo settore, non avremo grandi problemi a garantire sicurezza e serenità ai nostri duemila iscritti. Gli oltre ventimila metri quadri di terreno ci permetteranno di mantenere le separazioni necessarie tra i lettini, anche l’accesso alla struttura sarà regolato per evitare inutili affollamenti e all’ingresso ci saranno i nostri addetti che misureranno la temperatura ed eventualmente forniranno mascherine e guanti a chi ne ha bisogno».